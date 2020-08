Voorlopig geen trappist Westvleteren, café ‘In de Vrede’ sluit noodgedwongen de deuren om veiligheid te garanderen Laurie Bailliu Erik De Block

02 augustus 2020

18u12 0 Vleteren Het café ‘In de Vrede’ in Vleteren moet noodgedwongen de deuren sluiten. Het is het enige café waar je de trappist van Westvleteren kan drinken. Dat café sluit nu de deuren omdat de veiligheid van de klanten en het personeel niet meer kan gegarandeerd worden.

De uitbaters van café ‘In de Vrede’ in Vleteren hebben, samen met hun preventieadviseur, de Sint-Sixtusabdij en burgemeester Stephan Mourisse besloten om het café te sluiten. “De uitbaters hebben ons gecontacteerd in verband met het naleven van de coronamaatregelen. Wij hebben advies gegeven, maar zelf hebben we niet voorgesteld om de deuren te sluiten’, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Het café ‘In de Vrede’ in Vleteren is het enige café waar je de trappist van Westvleteren kan drinken en dat zal voor de komende 10 dagen niet meer mogelijk zijn. “De door de overheid verplichte richtlijnen in het kader van de ‘coronacrisis’ kunnen wij niet meer garanderen voor de talrijke bezoekers. Om de veiligheid van u en ons personeel te verzekeren hebben wij, samen met de burgemeester van Vleteren, onze preventieadviseur en de abdij besloten de zaak te sluiten voor 10 dagen met ingang van 2 augustus 2020. Wij begrijpen dan ook uw teleurstelling en voor ons was de beslissing des te moeilijker, maar we willen onze verantwoordelijke nemen. Houd het veilig”, zo laat café ‘In De Vrede’ weten op hun Facebookpagina.

Donkerrode zone

De kleine gemeente Vleteren heeft sinds het begin van de coronacrisis weinig coronabesmettingen gehad, maar nu kleurt de gemeente toch donkerrood. “In de periode tot na de lockdown waren er in totaal 4 besmettingen. Vorige week werd één besmetting geconstateerd. Op 30 juli werd bekend gemaakt dat er in Vleteren 2 besmettingen met het coronavirus zijn. Door de manier waarop de cijfers en de drempelwaarde wordt uitgedrukt, mocht Vleteren een populatie hebben van 100.000 inwoners, dan zouden we meer dan 50 besmettingen hebben. Wat maakt dat Vleteren volgens de statistieken in de op één na hoogste categorie zou zitten. We hebben helemaal niet meer dan 50 besmettingen en al helemaal geen 100.000 inwoners. Er zijn 3.791 inwoners en 2 besmettingen. Nog één besmetting bij en dan moeten we, volgens de gehanteerde herberekening van de cijfers, dezelfde draconische maatregelen nemen als Antwerpen”, zegt burgemeester Stephan Mourisse verontwaardigd.

“We moeten er alles aan doen zodat er geen extra besmettingen bijkomen, anders wordt het een drama. De uitbaters van ‘In De Vrede’ willen zelf geen schuld hebben aan eventuele extra besmettingen. Zaterdagmorgen zaten we samen met de politie aan tafel. Het café krijgt heel veel volk over de vloer. Er werden nog extra maatregelen doorgevoerd, maar ook die werden niet correct nageleefd. De uitbaters hebben dan zelf het initiatief genomen om de deuren te sluiten.”