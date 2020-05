Volgeboekte heropening voor De Zonnegloed: “Beter gelopen dan gevreesd” Laurie Bailliu

21 mei 2020

18u00 0 Vleteren Dierenopvangcentrum Zonnegloed in Vleteren ging op Hemelvaartsdag opnieuw open. Verantwoordelijke Karel Ackaert haalt opgelucht adem, want de geldreserves raakten op. “Ik heb genoten van onze bezoekers gelukkig te zien, maar een heropening zoals deze is niet voor herhaling vatbaar.”

Een gelukkige Karel Ackaert, uitbater van dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren, op Hemelvaartsdag rond sluitingstijd. “De bezoekers hebben ten volle genoten. Het is alsof ze nog meer genieten dan vroeger. Iedereen had respect voor elkaar en ook wij hebben kunnen genieten. Al is een heropening zoals deze zeker niet voor herhaling vatbaar”, lacht Karel. De bezoekers waren zichtbaar tevreden dat ze uit hun kot mochten komen. De ijsjes vlogen over de toonbank in de shop. “Was het leuk vandaag?”, vraagt een mama haar kinderen. “Jaaaaaa!”, klinkt het luid en duidelijk.

Wie een bezoekje wil brengen aan De Zonnegloed moet via de website op voorhand reserveren en dient zich te houden aan de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Het dierenopvangcentrum liet tijdens de heropening maximum 800 bezoekers toe. “De 800 tickets hebben we ook verkocht vandaag. Er wordt nog geëvalueerd, maar waarschijnlijk zullen we het aantal bezoek omhoogtrekken. Officieel zouden we een 1.300 mensen mogen binnen laten, dus dat zullen we waarschijnlijk ook wel doen. De heropening is beter gegaan dan gevreesd. Iedereen heeft onze veiligheidsmaatregelen correct gevolgd. Al hebben we wel gemerkt dat het ontsmetten van de handen in onze shop duidelijk moest gemaakt worden aan de bezoekers. ”

Veiligheidsmaatregelen

Enkele weken geleden besliste de Nationale Veiligheidsraad dat dierenparken vanaf 18 mei weer bezoekers mochten toelaten. “Het is hier alle hens aan dek geweest, want wij dachten dat de heropening voor ons er pas op 8 juni zou aankomen. Om onszelf toch nog wat extra tijd te gunnen, hebben we wel beslist om pas om Hemelvaartsdag open te gaan”, zegt Karel. Toch kwam de opening niet te vroeg, want de financiële zorgen waren er zeker. “Meer dan 350 dieren verzorgen, kost ongeveer 1.750 euro per dag. De inkomsten van bezoekers is onze bron van inkomen, dus we vreesden wel even. Dankzij honderden giften konden we het hoofd boven water houden en hadden we een budget tot 1 juli. Sinds de start van de coronamaatregelen tot nu hebben we ook 400 à 500 adopties bijgekregen. Overweldigend. We zijn heel dankbaar.”

Nieuwe dieren

Het dierenopvangcentrum is onmiddellijk overgegaan tot de opvang van nieuwe dieren in nood. “Dat is mogelijk door ons extra spaarpotje dankzij de giften. Binnenkort krijgen we een ooievaar en dat is uniek in Vlaanderen. Normaal worden ooievaars die niet meer vrijgelaten kunnen worden in het wild geëuthanaseerd, maar nu gaan wij dus zo’n ooievaar opvangen. Daarnaast komen ook 4 waterbuffels en een withandgibbon naar ons. Normaal komen 4 bizons volgende week al onze kant uit”, zegt Karel. Normaal zou De Zonnegloed leeuwen en een poema verwelkomen, maar die opvang staat even op pauze. “Dat moeten we noodgedwongen uitstellen door de financiële kant, maar ook doordat we nog op documenten wachten van de overheid. Die opvang zal nog niet voor direct zijn.”