Vleterse bewoners ontvangen mondmaskers, kindermaskers volgen nog Laurie Bailliu

09 juni 2020

14u55 0 Vleteren De mondmaskers die de gemeente Vleteren aanschafte ter bescherming van zijn inwoners zijn aangekomen. Afgelopen weekend werd ze bij de Vleterse inwoners in de bus gegooid. De verdeling van de kindermaskers volgt nog. Eind deze week zou de volledige verdeling moeten afgewerkt zijn.

Vandaag werd er dan ook volop aan de slag gegaan met deze maskers, en vanavond werden zij verdeeld onder de mensen die deze zullen verspreiden onder de Vleterse inwoners. Deze mondmaskers worden aan huis geleverd. “Vorige week zijn de mondmaskers voor de volwassenen zijn aangekomen in Vleteren. De enveloppen werden op vrijdag gevuld met zowel mondmaskers als filters voor de volwassenen”, zegt Emily Titeca, dienst Noodplanning.

De mondmaskers voor de kinderen zijn pas dinsdagmiddag aangekomen. “Daarom hebben we ook gewacht met de verspreiding van de mondmaskers en filters voor de kinderen. Wij gaan nu opnieuw aan de slag om de enveloppen te vullen, met mondmaskers en filters voor kinderen. De verspreiding van deze enveloppen is deze week nog gepland. Eind deze week zou de volledige verdeling dus moeten afgewerkt zijn,” verduidelijk Emily. “Het is wel zo dat wij over onvoldoende filters beschikken, aangeleverd door de Federale Overheid, om iedere Vleterse inwoner 2 filters te verschaffen (0-100 jaar). Vandaar dat werd geopteerd om kinderen onder de 4 jaar enkel een mondmasker te geven, geen filters. Het dragen van een mondmasker onder deze leeftijd is ook niet aangewezen, maar dit beschermingsmateriaal kan steeds van pas komen voor andere gezinsleden, of voor naasten. Wij wensten dus iedere Vleterse burger te bevoorraden, ongeacht de leeftijd.