Vleteren zoekt liefdesgedicht LBR

31 januari 2020

17u37 0 Vleteren De gemeente Vleteren zoekt een liefdesgedicht voor in de nieuwe trouwzaal en op de trouwboekjes.

“Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag. Met deze openingszin zijn we op zoek naar een geschikt liefdesgedicht voor in onze nieuwe trouwzaal en op de trouwboekjes. Het is uiteraard een hele eer indien jouw gedicht verkozen wordt! Ben je inwoner van Vleteren en voel je de dichtkriebels al opkomen? Kruip dan alvast in je pen! Het gedicht mag maximaal 6 lijntjes tellen en is opgemaakt in het Nederlands”, zo klinkt het bij de gemeente Vleteren. De wedstrijd loopt tot 29 februari 2020. Het reglement kan je nalezen op www.vleteren.be.