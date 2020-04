Vleteren koopt mondmaskers voor alle inwoners Laurie Bailliu

27 april 2020

16u04 0 Vleteren De gemeente Vleteren voorziet voor elke Vleternaar een gratis mondmasker. Het gaat om herbruikbare exemplaren, met twee lagen, waarin ook een filter past.

Vanaf 4 mei zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer, maar ze zijn ook algemeen aanbevolen in openbare ruimtes. De gemeente Vleteren voorziet voor iedere inwoner een gratis mondmasker in twee lagen, waarin ook een filter past. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is een apart formaat. “Meerdere Westhoekgemeenten hebben samen besloten een groepsaankoop van mondmaskers te organiseren. In totaal kopen zeventien gemeenten samen bijna 262.000 mondmaskers. Ze kunnen hiervoor rekenen op een financiële bijdrage van de provincie. Het Jan Yperman Ziekenhuis gaf positief advies over de kwaliteit”, weet de gemeente Vleteren.

De levering staat gepland rond 20 mei. “Iedere Vleternaar krijgt dus een gratis wasbaar en herbruikbaar mondmasker. Dit initiatief komt bovenop het aanbod dat de federale overheid voorziet, namelijk een mondmasker per persoon en twee filters.”

Zelf je mondmasker maken? Surf naar www.maakjemondmasker.be voor alle tips. De filterstukjes, die verdeeld zullen worden door de federale overheid, kunnen in deze mondmaskers geplaatst worden zodat het mondmasker aan alle vereisten voldoet.