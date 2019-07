Exclusief voor abonnees Vleteren Craft Beer Festival: Tien biertjes die je niet mag missen LBR

05 juli 2019

10u40 0 Vleteren Meer dan 150 bieren van dertig ambachtelijke brouwerijen vind je op zaterdag 6 en zondag 7 juli op de tweede editie van het Vleteren Craft Beer Festival op de ‘Sceure’-site. Geen idee welke bieren je wil proeven? Bjorn Baron van de organiserende bierproeversvereniging The Beer Pilgrims Vleteren stelt je tien bieren voor die je moet geproefd hebben.

Het Vleteren Craft Beer Festival wordt georganiseerd door de bierproeversvereniging ‘The Beer Pilgrims Vleteren’ in samenwerking met het gemeentebestuur van Vleteren en de Dienst Toerisme Vleteren. “We hopen opnieuw op een geslaagde en veilige editie. De innerlijke mens zal in ieder geval niets tekort komen. De inkom is gratis. Er worden maximum 1.500 bezoekers tegelijk toegelaten. Daarom is het aangeraden vooraf via de website een festivalpakket te boeken. Een pakket kost 25 euro, waarvoor je een degustatieglas van acht centiliter, tien jetons en een bierboekje met info over de brouwerijen en hun bieren krijgt. Zorg best ook voor een BOB. Deze kan voor tien euro een welkomstpakket aankopen waarvoor je zeven jetons krijgt voor frisdrank en koffie.” Tickets en info op www.vcbf.org.

