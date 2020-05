Vleteren bij top minimaal aantal besmettingen: “Door zelfdiscipline van onze inwoners” Laurie Bailliu

28 mei 2020

13u43 0 Vleteren Om de nodige afstand te kunnen bewaren werd de eerste gemeenteraad, na de coronacrisis, in de kleine zaal van De Sceure gehouden.

“Vleteren staat nog steeds aan de top op het vlak van minimaal aantal besmettingen in Vlaanderen. Dat hebben we aan de zelfdiscipline van onze inwoners te danken”, sprak burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “De scholen werden gecontacteerd of we ergens hulp konden bieden op vlak van extra ruimte, maar alles leek nog haalbaar. Ook onze 75-plussers hadden geen hulp nodig toen ze telefonisch werden gecontacteerd”, aldus Mourisse.

“De beloofde mondmaskers van de regering hebben we nog niet ontvangen, daar blijft het nog op wachten. Met enkele andere gemeenten gingen we over tot de groepsaankoop van mondmaskers. We hebben die besteld bij een Belgisch bedrijf en ze zijn op komst. De filters voor in de mondmaskers worden aangeleverd door de regering, maar ook daar blijft het op wachten. We hadden graag de bestelde mondmaskers en de filters samen geleverd, maar dat is dus nog niet zeker.”