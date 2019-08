Vier windmolens in Poperinge en Vleteren?: “Niets op tegen, zolang het op geschikte locatie is” LBR

29 augustus 2019

15u54 0 Vleteren Op een site tussen de Pezelhoek in Poperinge en de Koekuit in Vleteren zou de firma Elicio uit Oostende plannen hebben om vier windmolens te bouwen. Dat haalde oppositieraadslid Danny Lefebvre (Open Vld) aan tijdens de laatste gemeenteraad in Poperinge. Het Poperingse stadsbestuur en de gemeente Vleteren zijn niet op de hoogte van de plannen.

Ook in de Vleterse gemeenteraad kwamen de eventuele plannen voor een windmolenproject ter sprake. “Verschillende inwoners hebben me aangesproken over het project. Ze hebben blijkbaar een contract onder ogen hebben gekregen dat vooral financieel interessant is”, sprak burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Naar mijn gevoel wil de firma heel wat getekende contracten verzamelen om zo te kunnen aantonen dat heel veel mensen of inwoners een windmolenproject zien zitten. Het is niet aan de gemeente om daar beslissingen over te nemen. Ik heb geen idee of het er komt of niet, maar ik betwijfel het. Er zijn al heel veel plannen geweest om windmolens te plaatsen, maar het is er nooit van gekomen. Ik zou ook niet weten of de besproken locatie daarvoor geschikt zou zijn. Als dat wel zo is, zie ik geen probleem. Ik zou graag windmolens hebben hier in Vleteren. Als gemeente kan je daar zeker achter staan, maar het moet wel op een geschikte locatie zijn.”