VIDEO. Paters verkopen Westvleteren voortaan via webwinkel: “Gedaan met opkopers die het bier doorverkopen tegen woekerprijzen” Christophe Maertens

14 juni 2019

10u28 149 Vleteren De monniken van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren gaan de verkoop van hun felbegeerde Trappistenbieren voortaan anders organiseren. Webwinkel www.trappistwestvleteren.be zal het oude reservatiesysteem via telefoon vervangen. Het nieuwe systeem biedt de klant een vrije keuze en de ‘slimme’ wachtkamer moet iedereen een eerlijke kans geven. Het systeem zal het malafide bieropkopers het een stuk moeilijker maken. De monniken gaan echter niet meer bier brouwen.

“Tot 2005 konden klanten op vastgelegde dagen en uren bij ons Trappist kopen”, zegt abt Manu Van Hecke. “Door de plotse hype werd de vraag groter dan het aanbod. Omdat er constant files voor de poort stonden, schakelden we over op reservaties via de ‘biertelefoon’. Dat systeem heeft lange tijd zijn dienst bewezen, maar het werd duidelijk dat het aan vernieuwing toe. Klanten moesten al op geluk rekenen om binnen te raken en dat wekte heel wat frustraties op, zowel bij ons als bij de bierliefhebber.”

Klanten moesten met de biertelefoon al op geluk rekenen om binnen te raken en dat wekte heel wat frustraties op, zowel bij ons als bij de bierliefhebber Abt Manu Van Hecke

Daarom zal de bierverkoop vanaf nu via webwinkel www.trappistwestvleteren.be verlopen. Klanten zullen er kunnen kiezen tussen de drie soorten Westvleteren, met een maximum van twee kratten per aankoop, zolang de voorraad strekt. “Het nieuwe verkoopsysteem komt tegemoet aan de noden van de klanten”, legt de abt uit. “Onze bierverkoop blijft alleen voor particulieren. De webwinkel is niet toegankelijk voor professionelen.”

Wachtkamer

De broeders willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om de Trappist uit de Westhoek aan een eerlijke prijs te kopen. Wie bier van Westvleteren wil bestellen, zal zich eerst moeten registeren via de website. “Daarbij maak je een profiel aan met persoonlijke gegevens”, weet Jos Vermeulen, een vrijwilliger die meewerkte aan het concept. “Daarna ontvang je een mail om te valideren en daarna kun je inloggen. Nadat je bent ingelogd, kom je in de ‘slimme wachtkamer’.”

In die wachtkamer krijgen klanten die nog nooit of heel lang geleden een bestelling hebben geplaatst, voorrang. “Via de webwinkel kun je kiezen uit de beschikbare bieren en kun je je afhaalmoment zelf bepalen”, verduidelijkt Vermeulen. “Vervolgens word je doorverwezen naar het betaalplatform. De klant ontvangt een QR-code samen met een overzicht van de bestelling. Deze QR-code moet je tonen bij de afhaling.”

Malafide bieropkopers

Het nieuwe systeem moet het een stuk moeilijker maken voor malafide opkopers. “Bij de biertelefoon gebruikten bepaalde mensen een methode die om de minuut inbelde”, weet Vermeulen. “Daardoor raakten gewone klanten bijna niet meer binnen. Ook de oneerlijke verkoop tegen woekerprijzen willen we aan banden leggen.” Vermeulen zag ooit in Dubai een flesje Westvleteren aangeboden voor driehonderd dollar. “Dankzij deze digitale werkwijze kunnen we meer controleren. Als we merken dat iemand de regels niet respecteert, kunnen we die weren van de site.”

Zelfbedruipend

“Of de abdij nu meer bier zal produceren? We hebben ons al verschillende keren over die vraag gebogen”, geeft abt Manu Van Hecke toe. “Volgens de regel van Sint-Benedictus moeten we zelfbedruipend zijn. Daarom zijn we bier beginnen brouwen, maar winst is niet ons hoofddoel. De opbrengst is bestemd voor ons levensonderhoud en voor het onderhoud van het klooster. De rest gaat naar ontwikkelingsprojecten en sociale doelen. We blijven voorlopig dus bij de huidige productie, maar ik kan niet in de toekomst kijken.”

Winst is niet ons hoofddoel. De opbrengst is bestemd voor ons levensonderhoud en voor het onderhoud van het klooster. De rest gaat naar ontwikkelingsprojecten en sociale doelen Abt Manu Van Hecke

Twee verkoopmomenten per maand

De brouwerij produceert jaarlijks ongeveer zesduizend hectoliter gerstenat, gespreid over 42 brouwdagen per jaar. De drie soorten bier zijn: Westvleteren Blond (35 euro per krat van 24 flessen zonder leeggoed), Westvleteren 8 (40 euro) en Westvleteren 12 (45 euro).

Het eerste verkoopmoment is gepland op 26 juni. Maandelijks zullen er twee verkoopmomenten zijn. De webwinkel heeft beperkte openingstijden. Volgende week zijn er twee testverkopen om de applicatie te testen.