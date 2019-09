Vernieuwd parcours Brunellirun Vleteren voor Kom op tegen Kanker LBR

24 september 2019

16u50 5 Vleteren De Brunellirun Vleteren ten voordele van Kom op tegen Kanker trekt zondag 29 september opnieuw door Vleteren met een vernieuwd parcours. Het is de derde run ter nagedachtenis van Hans Bruneel.

Het evenement voor Kom op tegen Kanker wordt ter nagedachtenis van Hans Bruneel georganiseerd, een goede vriend van de organisatoren. “Op 3 december 2016 kregen we het verschrikkelijke nieuws dat wij onze goede vriend Hans Bruneel verloren waren aan de verdomde ziekte kanker”, vertellen de organisatoren Ellen Masschelein, Sabine Derck, Xavier Vanhee, Luc Derdaele en Rudi Doom. “Hans was een vriend uit de duizend die iedereen met raad en daad bijstond. Hij engageerde zich voor alles en nog wat en stond altijd heel positief in het leven. Zelfs terwijl hij ziek was, was hij altijd heel optimistisch. Met enkele vrienden vonden we dat Hans en zijn levenslust niet zomaar mocht vergeten worden, dus wilden we iets organiseren om zijn leven te eren. We staken de koppen bij elkaar en zo kwamen we tot de Brunellirun Vleteren.”

Vorig jaar zamelde de run 4.800 euro in voor Kom op tegen Kanker met 151 lopers en 385 wandelaars. “De deelnemers van het lopen nemen wat af , maar die van het wandelen nemen toe. Wij hopen op toch weer meer dan 500 deelnemers allemaal samen. Dit jaar pakken we ook uit met een vernieuwd parcours” zegt de organisatie. “Heel wat mensen komen de dag van vandaag in contact met de ziekte kanker. Is het niet zelf dan is het wel bij familie of vrienden. Er bestaan al zoveel dingen waarvan je kan genezen, maar voor kanker hebben ze nog geen genezing die zeker helpt. Om het onderzoek hiernaar te steunen, is er geld nodig. Veel geld. Wij zijn enorm geëngageerd om zoveel mogelijk geld bijeen te sparen voor Kom op tegen kanker.”

Wandelaars kunnen kiezen tussen 6, 12 of 18 kilometer. De wandelzoektocht is 6 kilometer lang. Inschrijven kan enkel de dag zelf van 8 uur tot 14 uur. Deelnemen kost 3 euro. Het 6 kilometer parcours is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Het loopevenement is er voor kinderen tot 7 jaar met een afstand van 500 meter en start om 13.30 uur. Voor kinderen van 8 jaar tot 12 jaar is er een afstand van 1 kilometer en start om 14 uur. Deelnemen kost voor beide afstanden 5 euro. De volwassen kunnen kiezen tussen een loopafstand van 5 kilometer of 10 kilometer. Vanaf woensdag 25 september kunnen tickets voor het loopevenement enkel aan de deur gekocht worden aan 12 euro. Voorinschrijven kost 8 euro. Vanaf 16.30 uur is er een gratis optreden van Franky Pluym. Alle informatie via de facebookpagina Brunellirun Vleteren.