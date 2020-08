Verkoelende ijsjes voor mens en dier in dierenopvangcentrum De Zonnegloed Laurie Bailliu

10 augustus 2020

15u56 0 Vleteren De temperaturen bevinden zich al enkele dagen boven de 30 graden en die hoge temperaturen zullen nog even aanhouden. Ook dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren kreunt onder deze hitte. “Voor de dierenverzorgers is het al lastig en zwaar door de warmte, maar al zeker met een mondmasker op, waardoor ademhalen extra wordt belemmerd. De dieren gaan dan weer goed om met deze hitte”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

“De beren zouden het meest last kunnen ondervinden van de hitte, maar ze hebben een vijver met vers water en gaan dan ook regelmatig afkoeling opzoeken”, zegt Ackaert. “Ze kunnen er samen uren in spelen. Ook staan er veel bomen in hun perk die schaduw bieden en hun binnenverblijf is altijd koel. Af en toe krijgen ze ook groente-ijsjes om extra af te koelen. Afzien van deze hoge temperaturen doen ze dus niet.”

De andere dieren komen vooral uit warme landen en hebben dan ook geen last van deze hitte. “Reptielen vinden het juist super. Zelfs de zebra’s en de watoesirunderen staan nu gewoon in de zon zonder probleem. Alle dieren kunnen natuurlijk schuilen, maar maken er geen problemen van. Al onze verblijven zijn zo gebouwd dat hun binnenverblijven altijd koel blijven en er staan veel bomen of struiken om in de schaduw te liggen”, lacht Karel.

Mondmaskers

Voor de dierenverzorgers is het nu wel een lastige periode. “Constant buiten werken in deze hitte is niet eenvoudig. Bovendien belemmert hun mondmasker het ademhalen. Ze hebben wel een extra gekoelde voederkeuken, maar eens buiten valt de warmte echt op je. De verzorgers moeten lopen van de ene kant van het park naar de andere kant en moeten vaak nog voer sleuren Een dikke proficiat voor hen. Een droomjob, maar vaak is het een job die veel te rooskleurig wordt voorgesteld in de media. Het is een niet te onderschatten job. Verzorgers kunnen een uur of twee vroeger beginnen werken en kunnen dan ook vroeger naar huis gaan. Natuurlijk krijgen ze ook een fris ijsje aangeboden. Geen groente-ijsje zoals de beren”, lacht Karel.

De Zonnegloed merkt een lichte afname van het aantal bezoekers. “Maar het valt goed mee. Sommige bezoekers komen expres naar hier tijdens deze warme dagen omdat er zoveel groen is in ons park. Er is ook extra beschutting die verkoeling biedt. Veel mensen genieten van de schaduw en de openlucht.”