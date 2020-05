Veiligheidsmaatregelen in De Zonnegloed: afstand houden en online reserveren Laurie Bailliu

20 mei 2020

15u50 0 Vleteren In De Zonnegloed in Vleteren gaan de deuren op Hemelvaart opnieuw open voor het grote publiek. “We kijken ernaar uit om weer iets meer beweging en vrolijke gezichten te zien op ons domein.”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren heeft een moeilijke periode achter de rug. Door de verplichte sluiting waren er financiële zorgen. “Meer dan 350 dieren verzorgen, kost meer dan tweeduizend euro per dag. Het was geen eenvoudige periode. Gelukkig konden we rekenen op heel wat acties om geld in te zamelen, zodat we een reserve konden opbouwen”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. De uitbater en medewerkers halen opgelucht adem nu ze op 21 mei, Hemelvaart, opnieuw bezoekers kunnen toelaten. “Het wordt mooi weer, maar het is ook mooi dat we weer de kans krijgen om bezoekers te ontvangen. Ondanks een moeilijke periode en dagen van hard werken ter voorbereiding van jullie komst, kijken we er naar uit om weer iets meer beweging en vrolijke gezichten te zien op ons domein. We hebben ons best gedaan in sneltempo om jullie vanaf nu een veilig en ontspannen gevoel te bezorgen op ons domein, maar we vragen iedereen om geduld, verdraagzaamheid en gebruik van gezond verstand tijdens deze periode met uitzonderlijke maatregelen.”

Tickets zijn uitsluitend online te koop om wachtrijen bij de kassa’s te vermijden en reservatie vooraf online is verplicht om een limiet niet te overschrijden per dag. “Breng bij je bezoek zeker de bevestiging van reservatie mee, QR-code die je via e-mail kreeg, samen met je geldig abonnement, cadeaubon of toegangsticket. Dit mag eventueel zichtbaar op je smartphone, dus echt afgedrukt op papier hoeft dan niet”, zegt Karel. “De social distancing regels, die minstens anderhalve meter afstand voorschrijven tussen mensen die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin, moeten gerespecteerd worden. Speciaal daarom, en op vraag van de Nationale Veiligheidsraad, is er een wandelroute uitgestippeld met éénrichtingsverkeer. Het volstaat simpelweg de bordjes met ‘wandelroute’ te volgen en zo kom je alle dieren tegen. Speelzones zijn niet toegankelijk en voorlopig zijn alle voederbabbels geschrapt. Omdat we wegens plots gebrek aan inkomsten en personeel bepaalde werken hebben moeten stilleggen, zullen er op sommige plaatsen op ons domein nog geen dieren te zien zijn. In de komende maand zullen we hard werken om bepaalde dieren te verplaatsen, zodat ze nog meer graas-ruimte krijgen en ook enkele nieuwe diersoorten zullen hun intrede doen.” Voor meer info rond de nieuwe maatregelen kan je de website raadplegen.