Twee inzittenden rallywagen ontsnappen aan vlammen na crash in gracht in Westvleteren LSI

21 juni 2020

02u27

Bron: LSI 3 Vleteren In Westvleteren (Vleteren) zijn zaterdagnacht twee inzittenden van een rallywagen na een crash in de gracht aan een vlammenzee ontsnapt. Ze raakten tijdig uit de wagen die kort na het ongeval in brand vloog.



De Renties Ypres Rally volgende week is door het coronavirus uitgesteld maar een 34-jarige man uit Ieper voelde het zaterdagnacht blijkbaar toch kriebelen. Met een BMW-rallywagen scheurde hij zaterdagavond rond 23u door de stikdonkere en smalle Kraaistraat, tussen de Woestenseweg en Eikmolenstraat. Na een bocht naar links ging het evenwel fout. De BMW 3-reeks vloog in de gracht tegen een duiker en kwam ondersteboven tot stilstand. De man achter het stuur en de vrouw op de passagierszetel konden zich na de crash uit de voeten maken en dat was geen moment te vroeg. De wagen vloog in brand. Toen de brandweer van de zone Westhoek arriveerde, stond de wagen in lichterlaaie. De beide inzittenden kregen ter plaatse de eerste zorgen van een toegesneld MUG-team. Daarna werden ze naar het ziekenhuis in Ieper overgebracht. De chauffeur uit Ieper zag alvast zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Er zal worden nagegaan in hoeverre hij zich met de wagen op de openbare weg mocht begeven en of de wagen aan alle technische eisen voldeed.