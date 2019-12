Tuinhuis verwoest door brand AHK & VHS

08 december 2019

In de Kasteelstraat in Oostvleteren is zondagvoormiddag brand uitgebroken in een tuinhuis achter een woning. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar had veel werk met de nabluswerken. De brandweermannen konden niet verhinderen dat het dak van het tuinhuis verwoest werd. Ook de inboedel van het tuinhuis, dat ingericht was als extra verblijf, raakte zwaar beschadigd.