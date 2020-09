Trouwen kan nu ook in en rond De Sceure Laurie Bailliu

24 september 2020

16u05 0 Vleteren De coronamaatregelen rond huwelijken en de verhuis van het gemeentehuis naar de gebouwen van De Sceure zorgde ervoor dat er moest gezocht worden naar een alternatieve locatie om huwelijken te voltrekken. Er kan nu ook getrouwd worden in en rond De Sceure.

“Naast het gemeentehuis in de Kasteelstraat 39 kunnen nu ook huwelijke voltrokken worden in de Sceure. Dit kan zowel binnen als buiten. De binnenruimte is voorlopig de kleine zaal, maar zal met de verhuis de nieuwe trouwzaal op de eerste verdieping worden. Er is ook een mogelijkheid om buiten te huwen in de Sceure. Dit zal op het terras naast de kleine zaal mogelijk zijn”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Er werden al drie buitenhuwelijken voltrokken en dat viel goed mee. Het enige probleem is de drukke straat, maar daar voorzien we een oplossing. Er komt een banner met een mooie foto om het zicht naar de straat te blokkeren.”

Wie wenst te huwen in De Sceure, moet rekening houden met enkele voorwaarden: de gewenste locatie dient gemeld te worden bij de huwelijksaangifte. Daarnaast is de buitenlocatie ook weersafhankelijk en kan met andere woorden enkele doorgaan bij droge weersomstandigheden. Bij regen of wisselvallige weersomstandigheden wordt het huwelijk voltrokken binnen in de Sceure.