Trek deze zomer op fotozoektocht door Vleteren Laurie Bailliu

09 juli 2020

16u15 0 Vleteren De gemeente Vleteren organiseert deze zomer de fotozoektocht ‘Ik zomer West-Vlaams’.

“Ben je een echte speurneus? Hou je van wandelen of fietsen? Dan zijn onze drie fotozoektochten zeker iets voor jou. Opdat je geen auto zou nodig hebben, hebben we in iedere deelgemeente één fotozoektocht gemaakt. Kom en ontdek de mooiste plekjes van Vleteren”, zegt Maika Deleu van Toerisme & Cultuur Vleteren. De zoektochten zijn gratis te verkrijgen bij Toerisme Vleteren in de Kasteelstraat 39, op 057/40.93.23 of via toerisme@vleteren.be en de diensten voor Toerisme van Lo-Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Diksmuide, Veurne, Langemark, Zonnebeke, Mesen en Heuvelland.

Daarnaast kun je ook terecht bij enkele infopunten: ’t Oud Postje (Veurnestraat 2, Oostvleteren), In de Vrede (Donkerstraat 13, Westvleteren), Brouwerij Deca (Elverdingestraat 4, Woesten) en Den Engel (Westvleterendorp 5, Westvleteren). Ook bij Vleterse handelaren en logies kun je terecht.