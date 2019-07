Tractor verliest lading strobalen langs N8 VHS

04 juli 2019

22u01 6

Langs de N8, in de bocht aan café De Zon, heeft een tractor met aanhangwagen donderdagavond een lading strobalen verloren. Mogelijk waren die niet goed vastgemaakt. De landbouwer in kwestie reed in de richting van Ieper toen enkele tientallen strobalen plots van zijn aanhangwagen vielen. Daarbij raakte niemand gewond. De verkeershinder bleef binnen de perken. Op de plek waar de strobalen neervielen, gebeurden in het verleden al vaker ongevallen. Er kantelden verschillende vrachtwagens, één daarvan vernielde ook een deel van de gevel van het café.