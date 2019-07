Tractor met stro vat vuur Alexander Haezebrouck

26 juli 2019

19u03 0 Vleteren Langs de Leeuwerikenstraat in Vleteren heeft een tractor, die was volgeladen met stro, vuur gevat. De bestuurder van de tractor zette zich aan de kant op een veld, waar het stro in geen tijd in lichterlaaie stond. “Het ging plots ongelooflijk snel”, vertelt de landbouwer.

De landbouwer was met zijn tractor aan het rijden in de Leeuwerikenstraat in de richting van Poperinge toen iemand langs de weg hem plots alarmeerde. “Ik had het eerst niet door, maar hij riep dat mijn lading in brand stond”, vertelt de landbouwer. “Toen ik achterom keek, zag ik inderdaad wat rook. Mijn eerste gedacht was dat ik zo snel mogelijk van de baan moest gaan. Ik zag dit veldje en ben er meteen opgereden. Eén blok stro viel er tijdens het oprijden af en zorgde er ook voor dat het gras in de berm vuur vatte. In geen tijd stond de hele stapel in lichterlaaie.” De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Er zat niets anders op dan al het stro uit elkaar te trekken en voor een lange tijd nat te spuiten. Niemand raakte gewond.