Tijdelijke wijziging openingsuren recyclagepark Vleteren Laurie Bailliu

05 augustus 2020

15u24 0 Vleteren Tot en met 15 augustus zullen de openingsuren voor het recyclagepark van Vleteren tijdelijk wijzigen.

De openingsuren van het recyclagepark in Vleteren zijn gewijzigd tot en met 15 augustus. Op dinsdag tot vrijdag gaat het park een uur vroeger open, om 12.30 uur. Op zaterdag blijven de openingsuren gelijk. De drukte op het recyclagepark wordt met de wijziging meer gespreid. Het gaat om een tijdelijke wijziging van de openingsuren. Het aantal bezoekers zullen na verloop in functie van de nieuwe openingstijden, geëvalueerd worden. Er kan teruggegrepen worden naar de huidige openingsuren indien de drukte afneemt. Op zondag en maandag is het recyclagepark gesloten. Van dinsdag tot en met vrijdag is het recyclagepark geopend van 12.30 uur tot 16.45 uur. Op zaterdag is dat van 8.30 uur tot 12.45 uur.