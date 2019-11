Tentoonstelling ‘Art Faces’ van kunstenaar Yves Delplace en leerlingen in Sint-Rictrudiskerk LBR

06 november 2019

16u52 0 Vleteren De tentoonstelling Yves Delplace kun je van 15 november tot en met 13 december bezoeken in de Sint-Rictrudiskerk in Woesten. De tentoonstelling is tot stand gekomen door de samenwerking tussen basisscholen Onze Ark en Klavertje Drie en de tekenacademie van Woesten.

“Yves Delplace is een beeldend kunstenaar die al verschillende keren in de prijzen viel. Sinds kinds af is hij gebeten door de microbe van het creëren. Naast zijn houten sculpturen en beeldhouwwerken schildert hij ook. Of zoals de kunstenaar zelf omschrijft, hij boetseert met kleur”, legt Maika Deleu van de dienst Toerisme en Cultuur uit. “Voor deze tentoonstelling koos hij voor zestig zwart-wit portretten van beroemde kunstenaars. Ook aan het zwart geeft hij een eigen tint. Geen enkel kleur gebruikt hij zomaar, het voortdurend overschilderen of ‘boetseren met verf’ vormt een spel van licht en schaduw.”

De tentoonstelling Yves Delplace is in samenwerking met de basisscholen Onze Ark en Klavertje Drie uit Vleteren en de tekenacademie van Woesten. “Zijn werk vormde de inspiratie voor de leerlingen uit Onze Ark en Klavertje Drie, samen met de tekenacademie om zelf aan de slag te gaan. De werken van Delplace worden tegelijkertijd met alle werkjes van de leerlingen tentoongesteld in de Sint-Rictrudiskerk van Woesten en dit van 15 november tot en met 13 december.” De toegang tot de tentoonstelling is gratis.