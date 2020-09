Succesvolle coronaveilige kermis in Oostvleteren Laurie Bailliu

14 september 2020

16u37 0 Vleteren Oostvleteren heeft een succesvolle coronaveilige kermis achter de rug. Op de weide naast OC De Sceure genoten een 100-tal inwoners van een coronaveilige kermis.

Het feestcomité en vtbKultuur Vleteren zorgden dat er toch een kermisgevoel was in Oostvleteren. “We zorgden ervoor dat de coronamaatregelen goed konden worden nageleefd. Mondmaskers verplicht, voldoende ontsmettingsgel…. We kozen er ook voor om enkel pils, frisdranken en koffie te schenken. Geen sterke dranken”, zegt Marleen Lebbe van vtbKultuur Vleteren. Afgelopen zondag om 12 uur konden de aanwezigen een smulbakje eten bij een foodtruck en om 14 uur was er café la Musette met kleinkunst, chanson, accordeon en zang door Yves Bondue. “Ook het weer zat heel goed mee. Geen regen en niet te warm. Het is leuk dat we iets konden organiseren voor de inwoners.”