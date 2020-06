Speelplein ‘t Ravottertje zoekt tweedehands speelgoed Laurie Bailliu

17 juni 2020

Speelplein ‘t Ravottertje’ uit Vleteren kan tweedehands speelgoed gebruiken. “Elk jaar sneuvelt er wel een spel of stuk speelgoed. Vooral autootjes en poppen gaan vaak stuk. Er ontbreekt ook weleens een arm bij de poppen of enkele wielen bij de autootjes”, klinkt het bij ‘t Ravottertje.

Wil je speelgoed schenken aan de speelpleinwerking? Dat kan je op afspraak brengen naar Woestendorp 12 in Woesten, eerste verdieping OCMW/De Post. Een afspraak maken kan via 057 46.96.03 of 0474/94.72.03.