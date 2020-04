Spaarpot De Zonnegloed bijna leeg: “En we hebben 350 dieren om voor te zorgen” Laurie Bailliu

02 april 2020

11u25 0 Vleteren De coronacrisis laat zijn sporen na in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren. In de paasvakantie krijgt het park ongeveer 500 mensen over de vloer. Sinds 13 maart is De Zonnegloed gesloten voor bezoekers en dat betekent geen inkomsten voor het opvangcentrum. Wekelijks is er voor 1.800 euro aan voedsel nodig. “Er was een spaarpotje voor 20 dagen en dat is bijna leeg”, zucht verantwoordelijke Karel Ackaert.

De Zonnegloed in Oostvleteren is een non-profit organisatie die levenslange toevlucht biedt voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren die niet terug naar de natuur kunnen. Het park biedt momenteel onderdak aan 350 dieren van ongeveer 120 verschillende diersoorten. De coronacrisis en de sluiting sinds 13 maart die ermee gepaard gaat, is een ramp voor De Zonnegloed. “We leven enorm mee met iedereen die getroffen is door deze coronacrisis. Momenteel doen we met drie mensen het werk van anders tien medewerkers. Ons team is, zoals veel mensen, momenteel tijdelijk werkloos. Ik weet absoluut niet weet hoe we deze maanden zullen doorkomen. Onze dieren leven van de bezoekers en dat die er nu niet meer zijn, dat heeft een gigantische impact op ons”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

“Onze dieren zijn al door een hel gegaan. Onze beer Uli bijvoorbeeld werd gebruikt als dansbeer. Ze moest op een elektrische plaat staan waar stroom op werd gezet. Naarmate de stroom verhoogd werd, moest ze actiever gaan dansen. Na het verbod om dansberen in het openbaar te vertonen, werd Uli verkocht aan een hoteluitbater. Daar leefde ze samen met bruine beer Mimi in een veel te kleine betonnen kooi van 2 meter op 7 meter, bij een hotel in Albanië. Daar had ze niets van verzorging en kreeg als voer de overschotten van het hotel. Geen water om zich te wassen, geen boom om in te klimmen, geen gras om in te lopen of putten in te graven, enkel een betonnen vloer vol uitwerpselen”, vertelt Karel. “We doen alles wat in onze macht ligt om hen nu een goede toekomst te geven. Onze dieren zijn hier evengoed slachtoffer van en zij hebben hier evenmin om gevraagd.”

1.800 euro voeder per week

De paasvakantie is doorgaans een drukke periode voor De Zonnegloed. “Tijdens de periode half maart starten de schoolreizen ook. Het weer is natuurlijk bepalend, maar tijdens een zonnige paasvakantie zien we gemiddeld 400 à 500 mensen per dag”, legt Karel uit. “Daarna zijn er andere vakantiedagen met weekends en zo bouwen we een potje op om de winter te kunnen overbruggen. Tijdens de winter hebben we bijna geen inkomsten meer omdat het bezoek dan fel terugvalt. Subsidies hebben we jammer genoeg niet. Het is dankzij de mensen die ons park bezoeken dat wij ons werk kunnen doen. Door hen kunnen we dieren redden en deze dieren hun dagelijkse verzorging geven.”

Voor alle dieren is er ongeveer, per week, 1.800 euro nodig voor voer alleen. “We hebben groenten en fruit nodig, maar ook speciale brokken voor apen en beren. Er zijn mineralen en vitaminen nodig, hooi, stro, granen, granenmengelingen… Daarbovenop komen nog de medische kosten, de kosten voor het team die nu nog werkt, onze vaste kosten en de noodzakelijke verbouwingen voor aanpassingen aan onze verblijven…”

Giften en inzamelacties

De spaarpot van De Zonnegloed is bijna op… “We hadden een spaarpotje kunnen opbouwen voor 20 dagen, maar dit was van in het begin. Die 20 dagen zijn nu bijna voorbij”, zegt Karel. “Een plan B is er niet. Ons plan was het nieuwe seizoen die voor de deur stond. Nu al die inkomsten wegvallen, weten we het niet goed. Wat nu? Elk jaar kunnen we de winter overbruggen, maar dan hebben we nieuwe inkomsten nodig en die komen door het nieuwe seizoen. Ik mis de drukte in ons park, maar ook de inkomsten voor onze dieren.” De coronacrisis zorgt niet alleen voor financiële onzekerheid, maar brengt ook enkele reddingsacties in gevaar. “Normaal gingen we een withandgibbon opvangen, maar dergelijke transporten zijn niet mogelijk meer en ook niet betaalbaar. Er zijn er nog verschillende andere reddingsacties, maar die staan nu op wacht.”

Verantwoordelijke Karel Ackaert probeert hoopvol naar de toekomst te kijken. “Iedereen is zeer welkom wanneer deze hele nare situatie achter de rug is. Dat we dan samen het glas of de kop koffie zullen heffen als dit voorbij is. We zijn zeer dankbaar voor de goedheid en de gulheid van de mensen, want die is er gelukkig. We zijn dankbaar voor de grote en kleine giften die er al geweest zijn. Zonder die steun had het al voorbij geweest. We hopen dat er genoeg mensen zijn met een groot hart zodat we nooit voor de keuze komt te staan: waar moeten al deze dieren naartoe…”, zegt Karel.

Ondertussen proberen Johny Vercramer en Sabine Sanders, uit Gistel, via een inzamelactie op Facebook 1.000 euro in te zamelen voor De Zonnegloed. “Op de radio hoorde ik dat de dieren die in De Zonnegloed verblijven bijna door hun voedselvoorraad zijn. De coronacrisis doet hier ook geen goed aan, want de schoolreizen zijn afgelast en het publiek blijft weg. Daardoor hebben Johny en ik een actie opgestart om deze dieren die nu na hun mishandeling of verwaarlozing eindelijk terug een waardig leven hebben, te voorzien van eten. Bij deze willen we uw steun vragen om te doneren zodat we een mooi bedrag kunnen schenken aan de verzorgers en eigenaars van dit mooi dierenpark om de dieren weer te kunnen voorzien van eten en alles wat nodig is”, zegt Sabine.

Meer informatie over De Zonnegloed en giften of donaties kunnen gebeuren via www.dezonnegloed.be.