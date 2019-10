Soortgenoten mogen samenhokken in dierenopvangcentrum De Zonnegloed Redactie

31 oktober 2019

14u02 0 Vleteren Verschillende dieren mogen voortaan met soortgenootjes samenhokken in hun definitieve verblijf in dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

De grijze eekhoorns, de pinchéaapjes en helmparelhoenders, de baardagamen, python en boa en de Afrikaanse sporenschildpad werden met hun soortgenoten samen in een ruimte geplaatst. “De dieren komen hier in de meeste gevallen gescheiden aan. Dat gaat dan om individuele dieren die gehouden werden als huisdier, dieren die gedumpt werden en gevonden worden in bossen of gewoon langs de straat. Deze dieren moeten eerst terug aansterken en medisch onderzocht worden”, legt verantwoordelijke Karel Ackaert uit.

“Eens die periode voorbij is en we na de nodige onderzoeken zeker zijn dat ze geen ziektes hebben en aangesterkt zijn, mogen ze bij soortgenoten. Dieren die in groep leven, doen het altijd beter dan dat ze afzonderlijk gehouden worden, zeker als ze van nature uit groepsdieren zijn. Maar dit is niet altijd zo eenvoudig”, aldus Karel. “Vreemde dieren die elkaar nog nooit gezien hebben samenvoegen houdt altijd risico’s in. Op voorhand kijken we naar de karakters en volgen we ze intens op. De samenvoegingen worden ook altijd grondig voorbereid en lopen stap voor stap. Het loopt ook niet altijd zo goed, maar in de meeste gevallen lukt het wel. Als het niet lukt, moeten we bijvoorbeeld een tweede groep starten.”

Grijze eekhoorns

De grijze eekhoorns werden onder andere samengevoegd. “Door het overlijden van grijze eekhoorn Ochi kwam Keikura alleen te zitten in haar verblijf. Het was duidelijk dat ze haar kameraadje miste en daarom hebben we rustig aan haar laten wennen aan de andere eekhoorns, zodat ze met z’n zessen samen kunnen leven. De samenvoeging liep over verschillende dagen waarbij ze elke dag een paar uur bij de andere eekhoorns mocht om te wennen. Met sommigen klikte het meteen, met anderen duurde het wat langer en waren er een paar ruzies nodig voordat ze hun plaats binnen de hiërarchie gevonden hadden. Nu gaat het heel goed tussen de eekhoorns en is Keikura een deel van de eekhoornfamilie geworden”, vertelt Karel.

Ook de helmparelhoentjes verblijven nu permanent in het verblijf van de de pinchéaapjes. “De pinchéaapjes zijn zeer nieuwsgierig naar de nieuwe dieren en vinden het geweldig om steeds een beetje dichter te komen. De helmparelhoentjes langs de andere kant vinden het allemaal wel prima. Ze ontdekken rustig hun nieuwe verblijf en genieten van elkaars gezelschap.We proberen zoveel mogelijk om verschillende dieren samen in een verblijf te plaatsen, net zoals dieren in het wild samen leven. Zolang ze elkaar niet als prooi zien natuurlijk.”