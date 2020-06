Restaurant ‘t Molenhof vormt café om tot restaurantgedeelte: “Maar ook cafégangers blijven welkom” Laurie Bailliu

05 juni 2020

16u00 0 Vleteren Restaurant en café ‘t Molenhof uit Vleteren heropent op woensdag de deuren. Het café gedeelte wordt al restaurant ingericht om zo meer mensen te kunnen ontvangen die op restaurant wensen te gaan. “We willen zeker niemand uitsluiten en we willen voor iedereen goed doen”, zegt Bjorn Baron.

“Om het restaurant gedeelte wat ruimer te maken, hebben we besloten om het café en onze feestzaal ook als restaurant in te richten”, zegt Bjorn Baron van restaurant en café ‘t Molenhof. “De social distancing kunnen we toepassen. Door de twee extra ruimtes, café en feestzaal, kunnen we eveneveel mensen toelaten. Dat zijn ongeveer een 70-tal. Op ons afgesloten tuinterras is er plaats voor een 30-tal mensen. Het zijterras, de parking van De Sceure, is er nog eens plaats voor een 25-tal mensen. We zullen er wel strikt op toezien dan we niet overdrijven en dat alles haalbaar blijft. De hoge tafels en barstoelen werden weggenomen. Ik krijg al veel berichtjes binnen van mensen die vragen of ze donderdag of vrijdag een biertje mogen komen drinken met hun vrienden. Cafégangers zijn uiteraard ook welkom. We willen niemand uitsluiten en willen voor iedereen goed doen, maar het zal aanpassen worden voor iedereen. Daarom vragen we ook begrip van onze klanten.”

Er wordt gevraagd om op voorhand te reserveren via 057/40.01.64 of 0478/38.07.31. De openingsuren zijn van 11.30 uur tot 1 uur ‘s nachts. Op maandag en dinsdag is ‘t Molenhof gesloten. “Vanaf woensdag is het ook mogelijk om de gerechten van het menu af te halen. Uiteraard zal dat ook afhangen van de drukte in het restaurant.”