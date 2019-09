Regenweer voor Brunellirun Vleteren LBR

29 september 2019

20u05 0 Vleteren De Brunellirun Vleteren ten voordele van Kom op tegen Kanker trok zondag 29 september door Vleteren met een vernieuwd parcours. “Het slechte weer lokte wat minder deelnemers dan gehoopt, maar het werd toch weer een fijne editie.”

Het evenement voor Kom op tegen Kanker wordt georganiseerd ter nagedachtenis van Hans Bruneel, een vriend van de organisatoren. “Op 3 december 2016 kregen we het verschrikkelijke nieuws dat we onze goede vriend Hans Bruneel verloren waren aan kanker”, vertellen organisatoren Ellen Masschelein, Sabine Derck, Xavier Vanhee, Luc Derdaele en Rudi Doom. Vorig jaar zamelde de run 4.800 euro in voor Kom op tegen Kanker, met 151 lopers en 385 wandelaars. “Dit jaar waren opmerkelijk minder deelnemers door het slechte weer. We hadden 183 wandelaars en 124 lopers. De aantal lopers liggen dan weer wel in lijn met vorig. Alles verliep en na de run kon er nog genoten worden van een drankje en een optreden van Franky Pluym.”