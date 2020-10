Ravot je rot in Vleteren tijdens Week van het Bos Laurie Bailliu

08 oktober 2020

16u12 0 Vleteren Tijdens de Week van het Bos kan er ook in Vleteren in de natuur gespeeld worden. Een speelzone werd vernieuwd en een Multimovepad werd ingericht.

De oude speelzone in Vleteren onderging een metamorfose en werd ingericht met diverse spelelementen zoals speelbuizen, stappalen en een labyrint. Op zondag 11 oktober kunnen jong en oud kennismaken met de nieuwe speelzone tijdens verschillende activiteiten van 14 uur tot 17 uur. Kinderen kunnen knutselen, spelen en luisteren naar verhalen. Om 15 uur is er voor de volwassenen een begeleide tocht van 4 kilometer. Alle activiteiten zijn gratis, maar inschrijven is verplicht wegens de COVID-maatregelen. Inschrijvingen kan via https://rlwesthoek.bookfast.me/. Regionaal Landschap Westhoek, gemeente Vleteren, milieuraad Vleteren, Natuur en Bos en Provincie West-Vlaanderen hebben hun schouders onder dit initiatief gezet.

Naast de vernieuwde speelzone kan er vanaf 11 oktober ook naar hartelust geravot worden in de Sixtusbossen op het Multimovepad. Het bewegwijzerde pad is een mix van bewegen, spelen en natuurbeleving. De kinderen worden uitgedaagd door natuurlijke hindernissen en houten constructies om samen met vriendjes en familie op ontdekkingstocht te gaan en daarbij verschillende bewegingsvaardigheden in te oefenen. De start is voorzien op de parking aan de Sixtusbossen, hoek Leeuwerikstraat – Canadaweg. Eén lus van het Multimovepad doorkruist de Sixtusbossen en de andere gaat door het kasteeldomein De Lovie. Het Multimovepad is een realisatie van Natuur en Bos, De Lovie vzw, de openbare besturen van Vleteren en Poperinge en Sport Vlaanderen.