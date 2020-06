Paters van Westvleteren openden een jaar geleden hun webwinkel: “Wie een krat wil, moet soms wat geduld uitoefenen” Laurie Bailliu

14u26 0 Vleteren De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren vervingen een jaar geleden hun biertelefoon door een online systeem. De voorbije twaalf maanden hebben bijna tachtigduizend mensen zich geregistreerd als klant en dat is veel meer dan de monniken hadden verwacht. “Wie een krat wil, moet dus soms wat geduld uitoefenen”, zegt broeder Godfried.

De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren moeten volgens de regel van Sint-Benedictus in hun eigen levensonderhoud voorzien door middel van handenarbeid. Het brouwen en verkopen van bier is dan ook hun enige bron van inkomsten. Een jaar geleden vervingen ze de ‘biertelefoon’ door een online systeem. De voorbije twaalf maanden hebben bijna tachtigduizend mensen zich als klant geregistreerd en dat is meer dan de monniken hadden verwacht. Niet iedereen heeft al een krat kunnen kopen en dat is volgens de monniken normaal. “Jaarlijks bieden we veertigduizend kratten bier te koop aan. Als je weet dat een klant gemiddeld twee bakken koopt, betekent dat bijna negentienduizend klanten, amper een kwart van alle geregistreerde klanten dus. Wie een krat wil, moet dus soms wat geduld uitoefenen”, legt broeder Godfried uit.

81% Belgische klanten

Uit cijfers blijkt dat eenentachtig procent van de bestellingen afkomstig zijn van Belgische klanten, elf procent gaat naar Nederlandse bierliefhebbers, drie procent naar Franse klanten en twee procent naar Duitse. De overige drie procent waren klanten uit verschillende andere Europese landen, maar er kwamen ook bestellingen uit de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Mexico, China, Hong Kong en Australië. Dit nieuwe systeem biedt enkele voordelen aan de consument. Zolang de voorraad strekt kun je als klant kiezen tussen de drie trappistbieren: de Westvleteren 12, Westvleteren 8 en Westvleteren blond. Daarnaast kan de klant nu ook zelf een afhaalmoment kiezen. Met de biertelefoon was dit niet mogelijk.

Server gecrasht

In de webwinkel lieten de monniken ook een ‘slimme wachtkamer’ inbouwen, waardoor meer mensen eens een krat kunnen kopen. Klanten die nog nooit of al lang geleden een online bestelling geplaatst hebben, krijgen tijdens een verkoopsessie voorrang. Per maand worden gemiddeld twee verkoopsessies georganiseerd. Iedere sessie wordt een paar dagen op voorhand aangekondigd op de website. Tijdens een online verkoopsessie melden zich gemiddeld tussen drie- en vijfduizend klanten zich aan. Aantallen die de slimme wachtkamer relatief gemakkelijk kan verwerken. Al is het systeem ook niet helemaal waterdicht, zoals een paar weken geleden nog gebleken. Bij de eerste online verkoop in weken, vlak na de versoepeling van de lockdown, crashte de website toen 42.000 mensen zich hadden aangeboden voor de 6.000 kratten die werden aangeboden. De server werd versterkt en sindsdien verloopt alles relatief vlot. Bij elke verkoopsessie merken de monniken wel dat er in verhouding veel meer kandidaat-kopers zijn dan beschikbare kratten.

Frustraties

“We begrijpen de frustratie van mensen die er het voorbije jaar nog niet in geslaagd zijn een krat bier aan te kopen, maar dat heeft te maken met het groot aantal mensen dat een bestelling probeert te plaatsen”, legt broeder Godfried uit. “Uit de verkoopcijfers blijkt dat vierennegentig procent van de klanten het voorbije jaar maar één bestelling heeft geplaatst. Zes procent kon twee keer bestellen. Amper 73 klanten – minder dan een procent dus - hebben drie bestellingen kunnen plaatsen. Deze cijfers bewijzen dat de wachtkamer goed werkt en er dus meer mensen kunnen bestellen dan ten tijde van de biertelefoon.”

Meer info op www.trappistwestvleteren.be.