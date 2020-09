Pastoriewoning in Oostvleteren verkocht voor 333.000 euro Laurie Bailliu

24 september 2020

17u07 0 Vleteren De pastoriewoning in Oostvleteren werd verkocht voor 333.000 euro aan een gezin uit Staden.

“De minimale verkoopprijs, was bepaald op 275.000 euro. Voor de verkoop werkten we samen met een firma die immokantoren aanschreef, maar liefst 21 immokantoren wilden de pastoriewoning verkopen”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Uiteindelijk werd de woning voor 333.000 euro verkocht. Meer dan de schattingsprijs, maar minder dan we gehoopt hadden. We hadden graag verkocht voor 350.000 euro. Alle immokosten en andere bijkomende kosten omtrent de verkoop zijn ten laste van de kopers, dus eigenlijk krijgen we toch onze verkoopprijs die we wilden.”