Organisatie Vleteren Craft Beer Festival pakt uit met nieuw concept ‘Tournée Trappiste’ Laurie Bailliu

05 mei 2020

16u48 0 Vleteren Vzw The Beer Pilgrims organiseerden twee succesvolle edities van Vleteren Craft Beer Festival, maar dat hoort nu tot de verleden tijd. Volgend jaar pakken ze op zaterdag 5 en zondag 6 juni uit met hun nieuwe concept ‘Tournée Trappiste’.

Tournee Trappiste Zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021 Zaal en terreinen ‘De Sceure’, Vleteren. VZW The Beer Pilgrims organiseren, in samenwerking met Dienst Toerisme en het gemeentebestuur van Bierdorp Vleteren, een smaakbelevingsfestival met trappistenproducten in de hoofdrol. Na twee geslaagde edities van het Vleteren Craft Beer Festival (2017 en 2019) besloot de bierproefvereniging vzw The Beer Pilgrims om terug te keren naar de roots van artisanale producten. “Oude tradities worden soms vergeten en daarom willen ze deze graag terug wat meer aandacht geven. Natuurlijk is Vleteren, het bierwalhalla voor vele liefhebbers, de ideale locatie hiervoor. De Westhoek is sowieso beroemd voor zijn klasse brouwerijen en 2021 is, als jaar van de smaak, de perfecte timing”, zegt Bjorn Baron van vzw The Beer Pilgrims.

De edities van het Vleteren Craft Beer Festival konden telkens op duizenden bezoekers rekenen, maar liefst 34 ambachtelijke brouwerijen schonken 150 bieren in OC De Sceure. Ook nu wordt De Sceure de uitvalsbasis voor ‘Tournée Trappiste’. “We zullen stands verwelkomen van verschillende Trappistenabdijen wereldwijd, die hun producten, zoals bieren, kazen, chocolade, likeuren en wijnen ter degustatie aanbieden”, zegt Bjorn. “Alle Trappistenbieren zullen verkrijgbaar zijn. Daarnaast zullen er ook drie chefs aanwezig die elk twee verschillende gerechten, met vlees, vis of vegetarisch, klaarmaken met trappistenproducten erin verwerkt. Ook zal er een ruilbeurs voorzien zijn, waar liefhebbers hun collectie van biergerelateerde zaken kunnen uitbreiden of aanbieden.”

Vzw The Beer Pilgrims organiseren, in samenwerking met Dienst Toerisme en het gemeentebestuur van Bierdorp Vleteren, het smaakbelevingsfestival met trappistenproducten in de hoofdrol. De ingang voor dit nieuwe bierconcept is gratis. “Om in de sfeer van artisanale producten te blijven organiseert de Vleterse Dienst Toerisme tijdens dit weekend ook nog een markt met streekproducten en oude ambachten in een tent naast ‘De Sceure’. Op zowel zaterdag als zondag kun je rondslenteren tussen de gezellige ambachtenkraampjes. Een stand met oude machines, een hoefsmid, een keramist, juwelenmakers, leerbewerkers, kantklossters en zo veel meer… Daarnaast is er doorlopend een bezoek aan de ‘De Meestersmolen’ mogelijk.”

Noteer alvast zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021 alvast in de agenda om het smaakbelevingsfestival met trappistenproducten ‘Tournée Trappiste’ in Vleteren niet te missen.