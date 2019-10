Opschoonbeurt voor ‘Kruisboomstraat-Eikhoekstraat’ LBR

30 oktober 2019

18u04 0

Kruispunt Kruisboomstraat-Eikhoekstraat krijgt opschoonbeurt om verkeersveiligheid te verhogen.

In de verkeerscommissie van 21 oktober diende gemeenteraadslid Luc Derdaele vanuit Vleteren Actief een aanvullend punt in betreffende het kruispunt Kruisboomstraat - Eikhoekstraat. “De fietsers die vanuit de richting Poperinge komen, moeten meestal de remmen dichtknijpen aangezien het verkeer komende uit de Kruisboomstraat zich op het fietspad moet plaatsen om het verkeer te kunnen zien van de Eikhoekstraat”, klinkt het bij Vleteren Actief. “Vanuit de commissie werd geadviseerd dat AWV diende in te staan voor een rode coating op het fietspad, dit niet enkel op dit punt maar langs gans de N321 en zijstraten, en voor de aanbreng van een stopstreep met bijhorende signalisatie waaronder stopbord en vooraankondigingsbord. De gemeente diende een aanvullend reglement op te maken voor de gemeenteraad, een groot bord te plaatsen met aankondiging ‘gevaarlijk kruispunt fietsers’ en nakijken wiens eigendom de begroeide (rechter)akkergrens is, om dit nadien op te kuisen.”

Ondertussen heeft de oppositiepartij een verandering opgemerkt aan het kruispunt. “Ondertussen zagen we dat de rechterhoek, waarvan sprake, ondertussen een grondige opschoning heeft gekregen. Het is zeer positief dat de gemeente zo vlug heeft gereageerd op deze vraag. Hopelijk volgen de andere maatregelen ook heel snel. We kregen alvast een verzoek tot behandeling van dit punt bij hoogdringendheid in de gemeenteraad. Dit zou zich stellen, omdat AWV inderdaad bereid is deze werken op hele korte termijn uit te voeren. Iets waarover we dan ook zeer tevreden zijn, want het gaat over een weg waar heel veel schoolgaande jeugd passeert en de maatregelen zullen deze weggebruikers zeker ten goede komen.”