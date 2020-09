Opnieuw 10 coronabesmettingen in Vleteren Laurie Bailliu

24 september 2020

16u51 0 Vleteren Een nieuwe gemeenteraad vond afgelopen woensdag plaats in de kleine zaal van de Sceure in Vleteren. De gemeente telt opnieuw 10 coronabesmettingen. “Het gaat in dalende lijn, hopelijk blijft het zo”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

De laatste gemeenteraad in Vleteren stond op 29 juni op de agenda. De raad van eind augustus werd geannuleerd wegens geen (dringende) agendapunten en om niet onnodig samen te komen in coronatijden. In juli en augustus is er sowieso maar één raad. Afgelopen woensdag stond een nieuwe gemeenteraad op de agenda in de kleine zaal van de Sceure. “Er zijn opnieuw 10 besmettingen in Vleteren. Enkele dagen geleden waren het er nog 12. Het gaat in dalende lijn, hopelijk blijft het zo en zal het niet escaleren”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).