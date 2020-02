Open VLD regio Westhoek niet te spreken over toekomstplannen N8 LBR

08 februari 2020

17u21 0 Vleteren De toekomstplannen van de N8 in Vleteren en meer bepaald de geplande middenberm tegen inhaalmanoeuvres kan niet volgens Open VLD regio Westhoek. Het voorliggend ontwerp is, volgens hen, enkel verdedigbaar als er werk wordt gemaakt van een alternatieve verbinding voor doorgaand verkeer.

Een paar weken geleden werden de toekomstplannen voor de N8, tussen de Vleterse deelgemeenten Oostvleteren en Woesten, voorgesteld in De Sceure in Vleteren door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Het AWV wil een middenberm creëren over bepaalde delen van de N8 om gevaarlijke inhaalmanoeuvres te vermijden. “De nadruk in het ontwerp ligt op de veiligheid waarbij het vermijden van gevaarlijke inhaalmanoeuvres en fietspaden primeren”, benadrukte Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het kernbestuur van Open VLD regio Westhoek spreekt zich nu uit over de toekomstplannen van de N8 en meer bepaald over de komst van de middenberm. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Vleteren, Poperinge, Heuvelland, Mesen, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke en Wervik. “Het AWV focust met dit ontwerp enkel op de lokale veiligheid en negeert de grotere mobiliteitsproblematiek in de Westhoek. Reeds in 2018, tijdens het participatietraject rond de verbinding tussen Ieper en de Westkust, hebben wij hierover meermaals aan de alarmbel getrokken. De realiteit dreigt nu nog erger te worden dan toen gevreesd”, reageert Laurent Hoornaert, voorzitter Open VLD Westhoek.

“In 2018 ging de maximumsnelheid op de N8 van 90 km/u naar 70 km/u. Er volgde toen protest van burgers, maar ook burgemeesters. In West-Vlaanderen in tegenstelling tot de andere provincies kon men op het merendeel van de gewestwegen 90km/u rijden. De impact was bij ons dan ook het sterkst voelbaar. Met het huidig ontwerp rijden we in de toekomst zelfs geen 70 km/u naar de kust, maar nog maximaal de snelheid van de traagste weggebruiker. Op de N8 zijn dit vaak tractoren aan 30km/u. Dat men op bepaalde plaatsen niet meer zal kunnen inhalen, is ook voor de hulpdiensten problematisch.”

De Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) en Vlaams volksvertegenwoordiger: “Dat AWV de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de N8 gevoelig wil verhogen, is terecht. Maar het voorliggend ontwerp is enkel verdedigbaar als er meteen ook werk wordt gemaakt van een alternatieve verbinding voor doorgaand verkeer. Het spreekt voor zich dat ik dit zal aankaarten bij de bevoegde minister in het Vlaamse parlement.”