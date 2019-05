Ook in Vleteren is Vlaams Belang winnaar met 27,9% LBR

26 mei 2019

20u53 6 Vleteren Één van de twee telbureaus zijn geteld in Vleteren. Ook in Vleteren stijgt Vlaams Belang. Momenteel stijgt de partij met 23,2%. N-VA verliest er met 11,6%.

In Vleteren is Vlaams Belang, na één van de twee telbureaus, de grootste partij met een voorlopige stijging van 23,2%. Momenteel heeft de partij 27,9%. De tweede grootste partij is momenteel CD&V met 21,5% en een daling van 3,6%. N-VA daalt met 11,6% en houdt voorlopig halt op 16,8%. Een verlies van 6,2% is voor Open VLD. De partij heeft voorlopig 13,8%. Sp.a heeft status quo met 11,6%. Groen heeft 5,4% (+ 0,1%). PVDA heeft 2,3% (+ 1,7%).