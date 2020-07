Okra Oostvleteren trekt naar Nieuwpoort en Leffinge Laurie Bailliu

25 juli 2020

11u30 0 Vleteren Okra Oostvleteren trekt op donderdag 13 augustus naar het Westfront in Nieuwpoort en het Orgelmuseum in Leffinge. Ook tijdens de halve daguitstap worden de coronamaatregelen nageleefd.

De halve daguitstap van Okra Oostvleteren gaat richting Nieuwpoort en Leffinge. Corona verplichtte Okra Oostvleteren om het programma te wijzigen. Er wordt een bezoek gebracht aan Westfront in Nieuwpoort en het Orgelmuseum in Leffinge. De namiddag wordt afgesloten met een warm avondmaal. Iedereen draagt een mondmasker bij het op- en afstappen van de bus en tijdens het bezoek aan de musea. De maatregelen die van toepassing zijn in die periode worden gevolgd.

De uitstap staat gepland op donderdag 13 augustus. Wie wil deelnemen betaalt 55 euro en leden betalen 50 euro. Om 12.15 uur wordt er vertrokken aan OC De Sceure. Wie wil deelnemen, contacteert Gilbert Debaene via 057/40.00.27 of Veronique De Block via 057/40.08.89 of 0494/13.11.08 of schrijft het bedrag over op rekeningnummer BE98 9796 3897 6993 van OKRA Oostvleteren met vermelding halve daguitstap Leffinge en aantal personen.