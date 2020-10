Nieuwe spreuken fleuren Vleteren op tijdens 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid Laurie Bailliu

01 oktober 2020

15u51 1 Vleteren Vorig jaar zag je in gans Vlaanderen fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes op ramen van openbare gebouwen en etalages van handelaars. In Vleteren vind je nieuwe spreuken in het straatbeeld tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.

“Het leven zoals we dat kennen, wordt dit jaar immers serieus op zijn kop gezet. Voor veel mensen gaat dit gepaard met onzekerheid, angst of stress. Het coronavirus heeft bijgevolg niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Om deze onzekerheid goed door te komen is de veerkracht van mensen cruciaal”, zegt Leen Maenhout, coördinator burgerzaken & welzijn in Vleteren.

Met actie ‘Spreuken in het straatbeeld’ wil Vleteren vooral zichtbaarheid creëren en sensibiliseren. “Op openbare gebouwen in Vleteren ontdek je spreuken. Maar ook heel veel burgers, handelaars en vrije beroepen doen enthousiast mee om de affiches uit te hangen. De affiches bij de burgers werden enthousiast rondgebracht door vrijwilligers. In Westvleterendorp hangt er bijna aan elk huis eentje. Mooi om te zien! Voor de spreuken op de affiches bij de handelaars en openbare gebouwen werd er beroep gedaan op de leerlingen van de kunstacademie Poperinge – filiaal Vleteren. Zij mochten hier hun creativiteit de vrij loop laten.”

Lees verder onder de foto.

Samen Veerkrachtig

“Het taboe doorbreken, kan enkel als we er een wij-verhaal van maken. Niet iedereen slaagt erin om in zijn eentje recht te krabbelen. ‘Samen Veerkrachtig’, het thema van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, verwijst naar het belang van een helpende hand, een bemoedigend schouderklopje. Zorgen voor elkaar, dat is zorgen voor veerkracht”, zegt schepen Gerda Goubeir. “Veerkracht houdt in dat je ook ongeluk in je leven toelaat, dat je leert omgaan met tegenslagen. Met andere woorden: je mag gerust eens falen. Ik vind dat een mooie gedachte om mee door het leven te gaan.”

Wil je testen hoe je veerkracht is? Surf dan naar www.fitinjehoofd.be. Op basis van jouw score krijg je info en advies op maat. Na de test krijg je toegang tot oefeningen en tips die je kunnen helpen om positief in het leven te staan. Een overzicht van activiteiten tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid vind je op www.samenveerkrachtig.be.