Nieuwe bloemenweide in Vleteren doodgespoten: “Wat een laffe daad. Wie doet nu zoiets?” Laurie Bailliu

10 juli 2020

18u19 0 Vleteren De Milieuraad Vleteren zit met de handen in het haar. Om het Brabanthoekwandelpad op te waarderen, had het een bloemenweide ingezaaid. “Maar een vandaal heeft het volledige perk doodgespoten”, zucht voorzitter Gilbert Liefooghe.

Op initiatief van de Milieuraad van Vleteren werd vorig jaar besloten om elk wandelpad in Vleteren ecologischer te maken. “We zouden bloemperken inzaaien, zitbanken installeren,...”, vertelt voorzitter Gilbert Liefooghe van de Milieuraad. “Langs het Brabanthoekwandelpad werd onlangs een bloemenperk ingezaaid. Een landbouwer, die lid is van de milieuraad, heeft de nodige grondbewerkingen uitgevoerd. De groendienst stond in voor het inzaaien van het bloemenmengsel. Een lid van de milieuraad vond het de moeite om er nog wat zonnebloemen bij te planten.”

Het moest iets moois worden, maar deze week deed voorzitter Gilbert de jammerlijke ontdekking dat alles werd doodgespoten. “Het moest iets worden waar mensen zouden van genieten. Maandag had ik al gemerkt dat er iets aan de hand was en donderdag was ik het zeker. Iemand heeft alles vernietigd en het perk doodgespoten. We kunnen moeilijk begrijpen wie een probleem zou hebben met een bloemenweide. We hebben veel moeite gedaan hiervoor. We hebben ook de landbouwers erbij betrokken en hun input gevolgd, zodat iedereen tevreden kon zijn hierover Wie doet nu zoiets.”

Voor de milieuraad is het jammer genoeg niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. “Op hetzelfde wandelpad staan ook een insectenhotel en nestkasten voor torenvalken. De nestkasten werden vorig jaar ook al eens vernield. Of die vandalenstreken aan elkaar gelinkt zijn, weten we niet, maar het motiveert alleszins niet. Het is een laffe daad. De gemeente staat achter ons en waarschijnlijk zullen stappen ondernomen worden.”