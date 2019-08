Nieuw omheining in De Zonnegloed, binnenkort automatische drinkbakken LBR

14 augustus 2019

16u32 0 Vleteren In dierenopvangcentrum De Zonnegloed worden nog steeds verbeteringswerken doorgevoerd. Een nieuwe omheining rond het domein werd afgewerkt en binnenkort wordt er werk gemaakt van automatische drinkbakken.

“De oude verblijven moeten opgeknapt worden. Naast de verzorging van onze dieren hoort dat er ook bij. Ons team zit niet stil”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. “We proberen hier en daar verbeteringswerken door te voeren. Dit hangt ook een beetje af van ons globaal budget dat moet verdeeld worden over diverse kosten binnen onze vzw. De door de overheid opgelegde verplichte omheining rond ons domein is nu volledig afgewerkt.”

In de komende maanden is het de bedoeling dat alle dierenverblijven voorzien worden van automatische drinkbakken. “Tot op heden moesten onze verzorgers elke dag twee tot drie keer rondrijden met een grote ton water om alle dieren van drinkwater te voorzien. Dit zal dus enorm veel tijd besparen, die we dan verder voor de dieren zelf kunnen gebruiken. Wel moet hiervoor door het volledige park waterleiding gelegd worden. Een groot werk waar we nu bijna mee klaar zijn.” Een ander lopend project is een automatisch bevochtigingssysteem in de reptielenafdeling. “Reptielen hebben een specifieke verzorging nodig en dit per soort. Elke soort heeft ook een eigen biotoop nodig. Vochtigheid is daar eentje van. Je kan dit manueel doen, maar dit is als je meer dan 30 soorten hebt een grote en tijdrovende karwei. We hebben daarom besloten om dit wat meer te gaan automatiseren om nog meer in de behoeften van de dieren te kunnen voorzien.”