N8 kruispunt Poperingestraat – Woestendorp wordt 5 dagen volledig afgesloten LBR

11 juni 2019

17u54 6 Vleteren Naar aanleiding van de wegenwerken in de Poperingestraat dient er een doorsteek te gebeuren voor de persleiding om zo aan te sluiten aan de bestaande inspectieput in de N8 ter hoogte van het kruispunt Woestendorp met de Poperingestraat.

De geplande werken zullen van start gaan op maandag 17 juni om 7 uur ‘s morgens. De voorziene afwerking worden ten laatste voorzien op vrijdagavond 21 juni om 17 uur. “Door deze werkzaamheden zal er dus geen doorgaand verkeer mogelijk zijn langs de N8 ter hoogte van het kruispunt Poperingestraat – Woestendorp”, zegt mobiliteitsambtenaar Leen Maenhout. “Het doorgaand verkeer zal omgeleid worden. Verkeer vanuit Ieper die richting Oostvleteren – Veurne wil, zal omgeleid worden in Elverdinge – Poperinge – Westvleteren. Omgekeerd zal het verkeer vanuit Veurne die naar Ieper wenst te rijden, omgeleid worden via Westvleteren – Poperinge – Elverdinge. Hiervoor zal gewerkt worden met de nodige aankondigingsborden. Voor wat betreft het plaatselijk verkeer die naar Ieper wenst te rijden, kan dit via de bestaande omleiding langs Tempelstraat – Groenestraat – Omloop- Zuid. De plaatselijke omleiding naar Oostvleteren toe wordt nog bekeken.” Vanuit De Lijn worden de nodige initiatieven genomen om de haltes te verplaatsen. Dit zal aangekondigd worden aan de haltes zelf.