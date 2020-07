Mondmaskers verplicht in De Zonnegloed Laurie Bailliu

26 juli 2020

13u24 0 Vleteren In dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren wordt het dragen van mondmaskers verplicht in het volledige park. Het aantal bezoekers worden tijdelijk verminderd en het park gaat vanaf woensdag 29 juli al om 9.30 uur open.

“In het belang van de volksgezondheid is het ook in ons park momenteel tijdelijk verplicht om overal een mondmasker te dragen en zich te houden aan de gekende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad constant aanpast, gericht tegen de verspreiding van het virus Covid-19”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert van dierenopvangcentrum De Zonnegloed. “Ook wij volgen de evolutie van het virus op en passen regelmatig extra maatregelen in ons park aan. Het is uiterst belangrijk dat onze bezoekers met een goed en veilig gevoel ons park kunnen bezoeken en dat we niet afstevenen op meer ziekenhuisopnames en misschien een nieuwe lockdown. Dat zouden de meeste horecazaken, pret- en dierenparken en de evenementensector misschien financieel niet meer aankunnen. Om nog meer ruimte te geven aan onze bezoekers, hebben we besloten om het maximum aantal bezoekers per dag tijdelijk te verminderen en het park reeds om 09.30 uur in de ochtend te openen vanaf woensdag 29 juli. In het belang van uzelf, onze dierenverzorgers en onze dieren: houd aub afstand, wees hoffelijk, verdraagzaam en geduldig.”

Antwoorden op veelgestelde vragen kan je terugvinden op de hoofdpagina van de website.