Minibus voor verenigingen in Vleteren en Lo-Reninge

13 december 2019

Dankzij de samenwerking met de firma Special Ad uit Wieze en de solidariteit van lokale handelaars zullen de OCMW's van Vleteren en Lo-Reninge, samen met Familiehulp als promotor van het zorgproject 'Zorg in de Binnentuin' over een nieuwe minibus beschikken.

Het bedrijf Special Ad stelt een gratis bestelwagen ter beschikking. Lokale handelaars konden participeren door een bijdrage te leveren. In ruil mogen ze reclame op de bestelwagen aanbrengen. De minibus kan bijvoorbeeld gebruikt worden om senioren naar de dorpsrestaurants of dagopvang te brengen, vervoer voor de bewoners van de assistentiewoningen.. De firma schonk ook een cheque van 2.500 euro aan drie goede doelen: NOAH Oostvleteren, De Walhoeve uit Westvleteren en Het Havenhuis uit Lo. NOAH Oostvleteren richt zich als dagverzorgingshuis op thuiswonende ouderen die al een beroep doen op een dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg. De Walhoeve vzw is een organisatie in de jeugdzorg en het Havenhuis staat in voor de kwaliteitsvolle zorg voor en begeleiding van, in hoofdzaak, volwassen personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel, bij wie zich een ernstige zorgafhankelijkheid voordoet op fysiek, cognitief en/of sociaal – emotioneel gebied.