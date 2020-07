Minder bezoekers, nieuwe openingsuren en mondmaskerplicht in De Zonnegloed Laurie Bailliu

26 juli 2020

13u24 0 Vleteren In dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren worden extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nu de cijfers overal weer stijgen. Zo wordt het dragen van mondmaskers verplicht in het volledige park.

“Het is uiterst belangrijk dat onze bezoekers met een goed en veilig gevoel ons park kunnen bezoeken en dat we niet afstevenen op meer ziekenhuisopnames en misschien een nieuwe lockdown”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert van dierenopvangcentrum De Zonnegloed. “Dat zouden de meeste horecazaken, pret- en dierenparken en ook de evenementensector misschien financieel niet meer aankunnen. Daarom vragen we dat iedereen mondmaskers draagt in ons park. Om nog meer ruimte te geven aan onze bezoekers, hebben we ook besloten om het maximale aantal bezoekers per dag tijdelijk te verminderen en het park al om 9.30 uur in de ochtend te openen vanaf woensdag 29 juli. In het belang van uzelf, onze dierenverzorgers en onze dieren: hou alsjeblieft afstand en wees hoffelijk, verdraagzaam en geduldig.”

Antwoorden op veelgestelde vragen kan je terugvinden op de hoofdpagina van de website.