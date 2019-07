Milieuraad Vleteren pakt uit met ‘de Noël-prijs’ ter nagedacht van overleden lid Noël Vandenbussche LBR

10 juli 2019

15u24 0 Vleteren De milieuraad van Vleteren richt de Noël-prijs in ter nagedachtenis van overleden lid Noël Vandenbussche. Het is een verkiezing waarmee de milieuraad het bewustzijn van de burgers op vlak van milieu en natuur wil aanmoedigen.

“De nieuwe samenstelling van de milieuraad was er jammer genoeg een zonder Noël Vandenbussche die zich als lid van de milieuraad jarenlang inzette voor de gemeente Vleteren. Ter ere van Noël richt de milieuraad de Noël-prijs in het leven, een verkiezing waarmee de milieuraad het bewustzijn van de burgers op vlak van milieu en natuur wil aanmoedigen”, zegt Lien Vlamynck, milieuambtenaar.

De Noël-prijs bestaat uit een certificaat en een geldprijs van 250 €. “Elke persoon, groep personen, vereniging of bedrijf die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op vlak van natuur en milieu op het grondgebied Vleteren komt in aanmerking. Heb jij al jaren een pesticidenvrije moestuin, een mooie aanplanting gedaan, kies je zo vaak als mogelijk voor duurzame mobiliteit, heb je een ecologische renovatie achter de rug,…? Of misschien wil je je buur, kennis of vereniging eens in de bloemetjes zetten met hun initiatief?”

Hoe verloopt de verkiezing? Neem voor 1 oktober 2019 contact op met de voorzitter van de milieuraad, Gilbert Liefhooghe via gilbert.liefhooghe1@telenet.be. Vermeld kort volgende gegevens: naam en adres van de kandidaat, korte beschrijving van het duurzaam initiatief. Dit moet geen uitgebreid dossier zijn. De milieuraad bezoekt de ingediende projecten in oktober en daarna verkiezen de leden van de milieuraad het beste project. In december wordt de Noël-prijs uitgereikt. Het reglement van de Noël-prijs kan je nalezen op de website van de gemeente Vleteren.