Laat fruit, groenten en noten niet wegrotten, breng het naar De Zonnegloed LBR

10 augustus 2019

17u29 0 Vleteren Overschotten van fruit, groenten en noten zijn welkom bij dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

“Het is oogsttijd. Daarom doen we een warme oproep om wat voor onze dieren nog kan dienen, te oogsten en te bezorgen. Onze dieren vinden noten, fruit en groenten een echte lekkernij en het is voedzaam”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Mocht je een groot aantal noten en/of fruit kunnen missen, dan zijn deze zeker welkom in De Zonnegloed! Ook andere oogst blijft welkom zoals wortelen, bessen, pompoenen… Groenten en fruit blijven het hele jaar door welkom bij ons. Op onze website kan je trouwens een verlanglijstje terugvinden wat we zoal kunnen gebruiken voor onze dieren.”

Fruit, groenten, noten.. Alles is welkom. “Een winkel of een verdeler in de buurt die fruit en groenten soms niet meer durft etaleren omdat ze al wat rijper zijn of niet meer aantrekkelijk zijn of overschot heeft, mag ons altijd contacteren.” Meer info steeds te vinden op www.dezonnegloed.be.