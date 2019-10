Kunstendag voor kinderen met servies LBR

30 oktober 2019

14u28 0 Vleteren In Vleteren worden op zondag 17 november aan de slag gegaan met servies op de kunstendag voor kinderen.

“Wie aan upcycling doet, blaast oud of gebruikt materiaal nieuw leven in. Je gaat aan de slag met wat je hebt en maakt het – vaak op een originele en creatieve manier – beter, mooier of heel functioneel. Op de Kunstendag bewerken we hotelporselein dat bij de kringwinkel niet verkocht raakt met porseleinstiften, om nadien af te bakken in de keukenoven. Zo geven we een afgedankt bordje, kopje, schoteltje een tweede leven. Hermine Vanloosveldt toont de deelnemers de kneepjes van het upcyclen, maar het is aan de deelnemende handen om dit zo creatief mogelijk te doen”, klinkt het bij Maika Deleu van dienst Toerisme & Cultuur.

De workshop is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Elke deelnemer krijgt een dessertbordje, schoteltje en mok mee naar huis. De Kunstendag vindt plaats op De Walhoeve, Eikhoekstraat 65 in Vleteren. Er kan deelgenomen worden in de voormiddag van 10 uur tot 12 uur of in de namiddag van 14 uur tot 16 uur. Per workshop worden maximaal 15 kinderen toegelaten. Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven is verplicht en kan tot en met vrijdag 8 november.