Kloosteroverste en bierliefhebber spelen auto kwijt bij brand aan abdij Westvleteren LSI

27 juni 2019

18u27

Bron: LSI 6 Vleteren De kloosteroverste van de broeders van Sint-Niklaas en een bierliefhebber uit Antwerpen zijn donderdagnamiddag aan de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren beiden hun auto kwijtgespeeld. Door een technisch defect schoot één auto in brand en het vuur sloeg over op een tweede geparkeerde wagen.

Iets voor 15 uur arriveerde Tom Van Huygevoort uit Antwerpen met een vriend in de buurt van de abdij in de Donkerstraat in Westvleteren. “Ik verheugde me al op een ontspannen namiddagje in de Westhoek en de twee klaarstaande kratjes van het befaamde trappistenbier van de monniken van Westvleteren. Maar plots kwam er rook vanonder de motorkap van mijn BMW. Ik parkeerde me en in een mum van tijd stond de auto in lichterlaaie. Ik probeerde nog te blussen met de poederblusser uit de auto maar dat had totaal geen effect.” Op het terras van café In de Vrede ging hij nog op zoek naar de eigenaar van de vlakbij geparkeerde Volkswagen Touran maar nog voor die gevonden kon worden, likten de vlammen ook aan die auto. Beide auto’s raakten totaal verloren en moesten getakeld worden. “Mijn auto was pas sinds december nieuw”, jammerde broeder R. Hij is kloosteroverste in Sint-Niklaas. “Ik was op bezoek in de abdij en zat op het terras nog iets te drinken. Die wagen is voor onze gemeenschap heel belangrijk. Ik ben zowat de jongste broeder en voer de anderen overal naartoe.” Enig lichtpunt voor Tom uit Antwerpen: de twee kratjes trappistenbier stonden klaar om meegenomen te worden.