Kerst met Ensemble Toesa in Sint-Martinuskerk in Westvleteren

12 december 2019

Het kerstconcert 'Kerst met Ensemble Toesa' staat op zondag 22 december op de agenda in de Sint-Martinuskerk in Westvleteren.

“Na heel wat succesvolle kerstconcerten nodigt we iedereen uit op zondag 22 december om 18.30 uur in de Sint-Martinuskerk in Westvleteren voor ‘Kerst met Ensemble Toesa’, die kerstliederen brengt”, zegt Davidsfonds Vleteren. Een ticket kost elf euro voor niet-leden en negen euro voor leden. Reserveren kan op 0494/13.11.08, 057/40.08.89 of via vleteren@davidsfonds.net. Pas na betaling van het verschuldigde bedrag met vermelding van het aantal personen op rekeningnummer BE 87 7380 1898 0494 van Davidsfonds Vleteren is de reservatie definitief. Deuren open vanaf 18 uur.