Kaatje viert haar verjaardag in Klavertje 3 LBR

20 november 2019

17u02 0 Vleteren De populaire Ketnetfiguur Kaatje heeft haar verjaardag gevierd in vrije basisschool Klavertje 3 in Vleteren.

“Onze school heeft meegedaan met een wedstrijd van Kaatje. Daarbij moesten de kleuters dansen op het liedje ‘Schuddebollepats’ van Kaatje. Onze tweede kleuterklas won een bezoekje van Kaatje aan onze school”, vertelt directrice Joke Dejonghe.

De bekende Ketnetfiguur met de gele haren vierde samen met de school haar verjaardag. “Eerst trakteerde ze alle kleuters op een poppenspel, daarna volgden liedjes en dansjes samen met de kleuters en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar. Om af te sluiten, maakten alle leerlingen een erehaag en zongen we voor haar ons eigen verjaardagslied. De kinderen waren erg onder de indruk en ontzettend fier dat de echte Kaatje bij ons langs is gekomen. Ze deden dan ook heel hard hun best om de zaal zo mooi mogelijk te versieren.”