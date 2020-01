Infomarkt over herinrichting N8 Oostvleteren-Woesten LBR

16 januari 2020

In OC De Sceure in Vleteren vindt op donderdag 23 januari een infomarkt plaats over de herinrichting N8 tussen Oostvleteren en Woesten.

“We zijn samen met het Agentschap Wegen en Verkeer het ontwerp aan het opmaken voor de herinrichting van de N8 tussen de bebouwde kommen van Oostvleteren en Woesten”, laat de gemeente weten. “De herinrichting van de N8 omvat de aanleg van veilige fietspaden, een middenberm en het verleggen van de grachten. Gelijklopend met het ontwerp wordt voor dit deel ook een rioleringsontwerp opgemaakt waarbij een afvalwaterriolering zal aangelegd worden. Hierdoor worden de grachten gezuiverd en zullen ze alleen nog gebruikt worden om regenwater af te voeren.”

In aanloop naar de verdere uitwerking van het project wordt het ontwerp voorgesteld aan alle geïnteresseerden. Gemeente Vleteren, AWV en Aquafin organiseren op 23 januari tussen 16 en 20 uur een infomarkt in De Sceure in de Veurnestraat 4 in Oostvleteren.