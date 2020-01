Hulp bij invullen mestbankaangifte LBR

08 januari 2020

15u58 0 Vleteren De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit de regio vindt plaats op donderdag 5 maart in Vleteren. Daarbij kan je al je vragen stellen over de mestbankaangifte.

Wie begeleiding wenst bij het invullen van de mestbankaangifte, kan ook dit jaar opnieuw beroep doen op gratis medewerking van de Mestbank en de gemeente Vleteren. Met vragen over de wijzigingen van MAP 6 (gebiedstypes, vanggewasregeling, grondgebruik,… ) kunnen land- en tuinbouwers eveneens terecht op de zitdag. Maak een afspraak en breng zeker identiteitskaart en pincode mee of vraag vooraf een volmacht aan indien je de aangifteplichtige landbouwer vertegenwoordigt. De zitdag vindt plaats op donderdag 5 maart van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur in het Gemeentehuis van Vleteren, Kasteelstraat 39 .